Milano-Cortina, Fugatti: Olimpiadi straordinaria opportunità per il Trentino

22 gennaio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 “Il Trentino è un territorio ad alta vocazione turistica e le Olimpiadi rappresentano una straordinaria opportunità, ma anche una grande responsabilità, il nostro obiettivo non è limitare le presenze, bensì governarle in modo intelligente, attraverso una gestione attenta dei flussi, il potenziamento della mobilità sostenibile e una programmazione condivisa con i Comuni e gli enti locali, affinché le infrastrutture realizzate per i Giochi siano pienamente integrate nei programmi di sviluppo del territorio anche dopo il 2026”. Così il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, all'evento-mostra “Dal sogno alla realtà. L'Italia al centro del mondo”, ospitato oggi al Museo MAXXI di Roma e organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Mit Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev