Mattarella incontra gli atleti paralimpici: Siete un orgoglio per l'Italia

22 gennaio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2026 “Avete conquistato un numero inimmaginabile di medaglie. Non sono riuscito a contarle. Mi chiedo come facciate a tenere tutti questi pesi al collo”. Sergio Mattarella accoglie al Quirinale con un gran sorriso gli atleti paralimpici che si sono fatti onore ai campionati del mondo nel 2025, conquistando la bellezza di 96 ori, 72argenti, 63 bronzi. Al Quirinale ci sono 68 atlete e atleti, con le loro medaglie in bella vista. “So bene i sacrifici che sono costati. Grazie per la vostra testimonianza, la capacità d'impegno. Siete motivo di orgoglio”, dice Mattarella. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev