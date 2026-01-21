Trump a Davos: Saluto molti amici e qualche nemico, in 12 mesi successi fantastici

(Agenzia Vista) Davos, 21 gennaio 2026 "E' ottimo essere qui e salutare molti amici e qualche nemico. In un anno abbiamo raggiunto fantastici successi impensabili con Sleepy Joe Biden, c'è stato un boom dell'economia, l'esplosione degli investimenti, la crescita dei redditi e la sconfitta dell'inflazione". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo intervento al World Economic Forum di Davos. Wef Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev