Milano-Cortina, Attilio Fontana: Acceleratore di opere che volevamo fare da anni

21 gennaio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 “Abbiamo detto sì alle Olimpiadi invernali per responsabilità e per amore verso il nostro territorio. È stata una scelta dettata dalla volontà di dimostrare le capacità della nostra gente, l'accoglienza della Lombardia e la forza delle istituzioni locali, anche in un momento in cui il governo nazionale dell'epoca era titubante”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto al panel ‘Crescita e sviluppo dei territori: l'eredità di Milano Cortina 2026', nell'ambito dell'evento ‘Dal sogno alla realtà. L'Italia al centro del mondo', organizzato al MAXXI di Roma. Mit Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev