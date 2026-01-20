Macron: Europa difenda multilateralismo, il mondo va verso la legge del più forte

(Agenzia Vista) Davos, 20 gennaio 2026 “Sono estremamente felice di essere qui in un tempo di pace, stabilità e prevedibilità. Stiamo raggiungendo una fase di instabilità e squilibrio sia per la sicurezza per l'economia, con oltre 50 guerre anche se mi dicono che alcune sono risolte e un passaggio verso un mondo senza regole dove la legge internazionale è calpestata e le ambizioni imperiali tornano alla superficie. I nuovi dazi sono inaccettabili soprattutto se usati come leva contro la sovranità territoriale”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ironizzato all'inizio del suo intervento al forum di Davos, in Svizzera. Wef Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev