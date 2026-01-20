Groenlandia, von der Leyen: Nuovi dazi Usa verso alleati errore, c'era accordo

(Agenzia Vista) Davos, 20 gennaio 2026 “Consideriamo il popolo degli Usa non solo come nostri alleati, ma come amici. Trascinarci in una pericolosa spirale discendente finirebbe solo per aiutare gli stessi avversari che entrambi siamo impegnati a tenere fuori dal nostro orizzonte strategico. Ecco perché i dazi aggiuntivi proposti sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data. L'Ue e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo commerciale lo scorso luglio. E in politica come negli affari, un accordo è un accordo. E quando gli amici si stringono la mano, deve pur significare qualcosa". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Davos. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev