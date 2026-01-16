Rocca: "Il Lazio cresce grazie a dialogo con il mondo delle imprese"
(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 "I risultati a oggi vengono da un dialogo costante con tutto il mondo delle imprese. I fondi europei ci aiutano dove il bilancio regionale non riesce ad arrivare. La rimodulazione dei fondi europoi ci permetterà di mettere 80 milioni sulla gestione della risorsa idrica, 183 milioni di euro sull'abitare. Sono fondamentali per la crescita della nostra regione" così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine dell'iniziativa "Il Lazio che cresce". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev