Piantedosi ricorda Valeria Fedeli: "Grande perdita, al di là delle differenze d'idee"

15 gennaio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 "Era molto empatica, molto vitale, con un grande senso delle istituzioni. Io l'ho incrociata quando ero prefetto e lei ministro. È una grande perdita soprattutto umana. Oggi siamo stati soprattutto vicini alle persone più care che ne soffriranno più di tutti la mancanza. Una persona che al di là dei giusti posizionamenti che ci possono essere nella politica, dal punto di vista umano sapevamo essere disponibile per tutti. Una grande lavoratrice che sapeva fare onore all'impegno politico con passione, dedizione, grande capacità di lavoro. Era una persona con cui era difficile scontrarsi, si potevano avere opinioni su qualcosa, ma era obiettivamente difficile" così il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in visita alla camera ardente di Valeria Fedeli in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev