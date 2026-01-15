Guerra Ucraina, Crosetto: Persino Hamas ha accettato una tregua, Putin no

15 gennaio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 "Oggi la Russia ha un milione mezzo di militari in servizio, il numero più alto mai raggiunto dopo la seconda guerra mondiale, oltre due milioni di riservisti e una leva in costante crescita. Sta aumentando i compensi per arruolare nuovi soldati e ha convertito la propria economia in un'economia di guerra, destinando circa il 40 per cento del bilancio pubblico alla capacita' bellica". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nella sua informativa alla Camera sull'Ucraina. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev