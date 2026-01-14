Rocca: "Occorre puntare al potenziamento della medicina d'urgenza, salari e case di comunità"

14 gennaio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2026 "Abbiamo avuto sicuramente più risorse dal Governo, però la priorità è intervenire con urgenza sulla medicina d'urgenza e su quelle specialità che rischiano di mancare. E poi occorre intervenire sulle sedi disagiate. Non possiamo trattare allo stesso modo una destinazione come Roma, Milano o le altre grandi città, e le sedi nei centri minori. Occorre quindi lavorare anche sui salari in maniera più flessibile per poter rendere attrattivi alcuni luoghi. Quindi io in questo momento vedo questa come priorità e dall'altro il rapporto con i medici di medicina generale che deve trovare una sintesi all'interno delle case della comunità" così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine dell'evento “La salute al primo posto”, presso la Sala Zuccari del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev