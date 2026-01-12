Cerca
Separazione carriere, Ciriani: "Referendum sarà il 22 e il 23 marzo insieme a suppletive del Veneto"

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2026 "Il referendum sarà il 22 e il 23 marzo, insieme alle suppletive del Veneto" così il Ministro Ciriani dopo il Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

