Fontana (Pres. Lombardia): L'opera "Cuore di Marmo" il simbolo di una grande Regione

12 gennaio 2026

(Agenzia Vista) Milano, 12 gennaio 2026 “Il cuore di marmo è simbolo soprattutto della lombardità, certo. Del nostro saper fare bene e del saper innovare, del saper impegnarci ogni giorno per realizzare i nostri sogni e le ambizioni. È una grande Regione, questa è una bella storia per concludere un bel percorso attraverso tutti i territori della Lombardia”. Lo ha detto il Presidente della Lombardia Attilio Fontana in un punto stampa alla presentazione della scultura “Cuore di Marmo” a piazza Città di Lombardia. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev