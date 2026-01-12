Crans-Montana, Bertolaso (Assessore Lombardia): Condizioni Leonardo Bove estremamente critiche

(Agenzia Vista) Milano, 12 gennaio 2026 “Con l'arrivo di Leonardo dall'ospedale di Zurigo abbiamo tutti i ragazzi che dovevano rientrare. C'è Elsa, una ragazza di Biella, all'ospedale di Zurigo ma non può volare e essere trasportata. Se Elsa dovesse essere trasportabile verrà portata al centro ustioni di Torino. Nel caso di problemi siamo pronti ad accogliere anche Elsa. Abbiamo fatto il primo check su Leonardo e le condizioni sono estremamente critiche. Lui era uno dei ragazzi dispersi e che per qualche giorno non si conosceva. L'altro era Kean, adesso i due sono vicini di letto in terapia intensiva”. Lo ha detto l'Assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso in un punto stampa fuori dall'Ospedale Niguarda di Milano. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev