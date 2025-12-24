Manovra, ecco i provvedimenti principali della Legge di Bilancio 2026 INFOGRAFICA

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2025 Via libera dal Senato alla IV manovra del Governo Meloni. Vale circa 22 miliardi di euro. Secondo il Ministro dell'Economia Giorgetti “conferma traiettoria positiva per il Paese”. Gran parte delle risorse è destinata al taglio dell'Irpef per i redditi fino a 50 mila euro. L'aliquota scende dal 35 al 33%. Per le imprese l'esecutivo ha stanziato 3,5 miliardi tra Transizione e Zona economica speciale. Ampliata la possibilità di ricorrere all'iperammortamento per investimenti in beni strumentali. Sale a 91.500 euro la soglia di esenzione prima casa ai fini Isee. Per gli affitti brevi resta cedolare secca al 21% con una sola abitazione, sale al 26% per seconda. Adeguamento aspettativa di vita per le pensioni diventa più graduale, 1 mese nel 2027 e 2 nel 2028. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev