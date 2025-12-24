Il coro ucraino canta la celebre "Carol of the bells" nella centrale elettrica bombardata dai russi
(Agenzia Vista) Kiev, 24 dicembre 2025 Dtek, la principale società energetica ucraina, ha portato lo Svitlo Concert Choir presso una centrale elettrica bombardata dai russi per registrare "Shchedryk", canzone tipica del Natale composta più di 100 anni fa da un compositore ucraino e divenuta famosa in tutto il mondo nella versione inglese "Carol of the bells". Mfa Ukraine Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev