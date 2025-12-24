Fedriga: Siamo la Regione con la migliore performance in Italia sugli obiettivi del Pnrr

24 dicembre 2025

(Agenzia Vista) Trieste, 24 dicembre 2025 "Lavoro e famiglia sono le fondamenta su cui si costruisce il futuro della nostra comunità. Sul fronte del lavoro, i numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta. Siamo la Regione con la migliore performance in Italia sugli obiettivi del Pnrr per l'occupazione, raggiunti con sei mesi d'anticipo. Ma il segnale più forte abbiamo voluto darlo alle famiglie: abbiamo stanziato 139 milioni di euro aggiuntivi. Un aumento dell'800% rispetto al passato", lo ha detto il Governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga in un video. Ig Fedriga Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev