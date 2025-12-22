Guerra in Ucraina, Donzelli (FdI): "Maggioranza ha sempre posizione unitaria, opposizione no"

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Il nostro sostegno all'Ucraina non è in discussione. Il centrodestra sta dando all'Italia una posizione internazionale rigorosa, ferma, che tutti ci riconoscono nel mondo e tutti ci invidiano. Il centrodestra non si è mai spaccato sulla vicenda dell'Ucraina. Salvini? Ha dato un'opinione, ma poi dopo sceglie un Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è un leader, e fa sintesi fra tutte le opinioni. Il centrodestra non si è mai spaccato sull'Ucraina, il centrosinistra e le opposizioni non sono mai state unite sull'Ucraina" così il deputato di FdI Giovanni Donzelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev