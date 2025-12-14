Meloni: Cetto La Qualunque in confronto alla sinistra è Bismark

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 "Per il famoso cinque a uno che dovevano infliggerci alle elezioni regionali si sono giocati ogni carta possibile, inclusi il riconoscimento dello stato della Palestina se avessero vinto nelle Marche e l'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria. Roba che Cetto La Qualunque in confronto è Otto von Bismarck. Non è andata così. A mettere fine alla guerra in Palestina è stato l'odiato Donald Trump e le regionali sono finite 3 a 3". Così la presidente del Consiglio e di FdI Giorgia Meloni ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev