Attilio Fontana (Lombardia): "Errore centralizzare fondi coesione Ue, con Regioni funzionano meglio"

11 dicembre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 “La Lombardia garantisce qualità e costi più bassi. Perché togliere alle Regioni ciò che già funziona. Mi chiedo per quale motivo, se la formazione regionale funziona ed è già riconosciuta, non dovrebbe continuare a essere gestita dalle Regioni”. Così Attilio Fontana a margine dell'incontro sui fondi di Coesione Ue a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev