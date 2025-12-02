Fontana (Pres. Lombardia): Nuova cabina elettrica di Livigno importante per Olimpiadi e territorio

(Agenzia Vista) Sondrio, 02 dicembre 2025 “La nuova cabina elettrica è importantissima per le Olimpiadi ma soprattutto per Livigno e per tutto il territorio. Questo fatto consente di chiudere un cerchio che nel caso in cui si dovessero verificare eventi climatici che interrompono la linea ce n'è a disposizione un'altra. Può intervenire. È un passo avanti per contribuire a rendere importante questa stazione turistica di Livigno. È una dimostrazione di come la stessa stia crescendo. Le Olimpiadi sono state un'accelerazione a questo fenomeno”. Così il Presidente della Lombardia Attilio Fontana in una dichiarazione da Livigno. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev