Zaia: Vicesegretario Lega? Non rispondo a proposte che non mi sono state ancora fatte

24 novembre 2025

(Agenzia Vista) Venezia, 24 novembre 2025 "Se mi venisse offerto un ruolo da vicesegretario lo accetterei? Non sono mai stato abituato a rispondere alle proposte che non mi fanno i diretti interessati quindi non posso dire niente. Dico che ho sempre lavorato in maniera coerente e lo farò anche questa volta", lo ha dichiarato il Presidente uscente della Regione Veneto Luca Zaia commentando i dati delle elezioni regionali e il risultato della Lega primo partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev