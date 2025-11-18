Richetti (Azione) a Bignami: Mai mettere Capo dello Stato in mezzo alla polemica politica

18 novembre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 18 novembre 2025 “Il collega Bignami in questi minuti si sta prodigando a specificare che il tema non era rivolto al Capo dello Stato, ma a un suo consigliere. Ci sono poche regole non scritte quando si agiscono queste istituzioni, e una di questa prevede che il Capo dello Stato non si metta in mezzo alla polemica politica mai. Mai. Proprio nella giornata di ieri, il Presidente della Repubblica – a cui va tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza e il nostro sostegno – si è prodigato a difendere principi come la libertà, la democrazia, in un momento delicatissimo come la convocazione del Consiglio di Difesa del nostro Paese. È ancora una volta si è prodigato affinché questo Paese riconoscesse che dentro la causa ucraina c'è una causa di difesa dell'Europa e della sua libertà. Pochi minuti dopo, il collega Borghi si è prodigato a dirci che non sosterrà più l'invio e il supporto militare all'Ucraina. Ecco, forse il collega Bignami, invece che chiedere a Mattarella di chiarire e smentire, dovrebbe occuparsi di Borghi, che ci pare un pochino più preoccupante”, così il capogruppo di Azione Matteo Richetti in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev