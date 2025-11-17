Frana travolge tre case a Brazzano di Cormons (Gorizia), si cercano due dispersi

(Agenzia Vista) Gorizia, 17 novembre 2025 A causa di una frana sono crollate tre abitazioni a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. Una persona è stata estratta viva dai Vigili del fuoco, e sono in corso le operazioni di ricerca di un ragazzo e un'anziana signora, segnalati come dispersi. Ecco le squadre dei pompieri al lavoro, supportate da USAR giunti da Lombardia e Veneto. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev