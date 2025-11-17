Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, Gualtieri: "Ci ha fatto proposte interessanti"

17 novembre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2025 "Ci ha fatto delle proposte che stiamo valutando, dentro la riqualificazione di via Veneto, la possibilità di realizzare un mercatino dei libri e di oggetti culturali nella parte finale della strada, verso Villa Borghese. Ci ha dato una bellissima idea su come recuperare una certa sala cinematografica chiusa, ma non la rivelo. E' venuto non solo con lo spirito di chi veniva festeggiato, ma anche mettendosi nei panni del sindaco, presentando proposte giuste e interessanti. E noi ci lavoreremo" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a conclusione della giornata di Carlo Verdone come sindaco di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev