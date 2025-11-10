"Vi voglio bene", Meloni al pubblico di Bari al comizio di Lobuono per le regionali in Puglia

Cerca
(Agenzia Vista) Puglia, 10 novembre 2025 La premier Meloni accolta da cori e applausi sul palco di Bari per il comizio, a sostegno di Luigi Lobuono per le regionali in Puglia, grida al pubblico "Vi voglio bene" X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

