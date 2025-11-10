"Vi voglio bene", Meloni al pubblico di Bari al comizio di Lobuono per le regionali in Puglia
-
Mollicone e "la vera intervista censurata da Report". Il video integrale | GUARDA
-
PubblicitÃ
-
Affondo di Valditara: “Cgil fa opposizione al governo, difficile trovare soluzioni insieme” | GUARDA
-
"Dopo Zaia scrivi Zaia": la nuova campagna del "doge". Un viaggio con "leoncino" nelle sette province venete
(Agenzia Vista) Puglia, 10 novembre 2025 La premier Meloni accolta da cori e applausi sul palco di Bari per il comizio, a sostegno di Luigi Lobuono per le regionali in Puglia, grida al pubblico "Vi voglio bene" X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev