Gualtieri: Contro dipendenze nessuna istituzione può agire da sola, serve rete

08 novembre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2025 “Questo momento richiama tutti alla responsabilità di affrontare insieme la tragedia delle dipendenze. Serve un approccio integrato che unisca cura e reinserimento e che sia basato su senso di comunità e scienza: nessuna istituzione può agire da sola” perché per affrontare le dipendenze “serve rete solida tra governo, regioni, comuni” ed altri enti territori. Lo ha affermato, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aprendo i lavori della Conferenza nazionale sulle dipendenze e le politiche antidroga, in corso a Roma. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev