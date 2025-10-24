Cerca
Trump: Nuove anzioni a Russia non avranno impatto? Ci vediamo tra sei mesi

A seguire

Video Vista

(Agenzia Vista) Usa, 24 ottobre 2025 "Putin dice che le nuove sanzioni non avranno alcun impatto sull'economia della Russia? Ok, ci vediamo tra sei mesi", così Trump alla casa Bianca parlando con i cronisti. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

