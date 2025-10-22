Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Conte a Meloni: Si è fatta spiegare male utili delle banche

A seguire

Video Vista

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Meloni, lei con l'economia ci litiga proprio: oggi si è fatta spiegare male come le banche accumulano mega utili". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte dopo le repliche in Aula della premier Giorgia Meloni sul consiglio europeo, aggiungendo : "Glielo spiego io: si tratta di "tassi di interesse" e "mutui", per questo doveva prelevare da lì e distribuire agli italiani in sofferenza". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Dai blog