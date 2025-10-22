Conte a Meloni: Si è fatta spiegare male utili delle banche

22 ottobre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Meloni, lei con l'economia ci litiga proprio: oggi si è fatta spiegare male come le banche accumulano mega utili". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte dopo le repliche in Aula della premier Giorgia Meloni sul consiglio europeo, aggiungendo : "Glielo spiego io: si tratta di "tassi di interesse" e "mutui", per questo doveva prelevare da lì e distribuire agli italiani in sofferenza". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev