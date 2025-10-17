Fratoianni (Avs): "Serve adeguamento automatico degli stipendi al costo della vita"

17 ottobre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 "Siamo di fronte a un'emergenza che ormai sta diventando insostenibile gli stipendi sono fermi al palo da 30 anni, il costo della vita aumenta, il potere d'acquisto si impoverisce, gli italiani non ce la fanno più e anche l'economia soffre perché si riduce la domanda interna. Noi di Avs lanciamo una proposta shock: lo sblocca stipendi, l'adeguamento automatico ogni anno degli stipendi pubblici e privati all'inflazione" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs, a margine della conferenza "Serve una risposta forte su Sblocca-Stipendi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev