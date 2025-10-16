Regionali Veneto, applausi per Zaia e cori "Luca, Luca" ad apertura campagna per Stefani Presidente
(Agenzia Vista) Padova, 16 ottobre 2025 Applausi per Zaia e cori "Luca, Luca" all'apertura della campagna elettorale per Stefani Presidente alle regionali venete a Padova. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev