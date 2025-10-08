Eni Award al Quirinale, al professor Philippe Ciais il Premio "Soluzioni Ambientali Avanzate"

08 ottobre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei "Premi Eni Award 2025", istituiti con l'obiettivo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la scienza e la tecnologia applicate all'ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. Il premio "Soluzioni Ambientali Avanzate' è andato al professor Philippe Ciais. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev