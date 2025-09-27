Schlein: "Serve legge contro omobilesbotransfobia. Educare alle differenze nelle scuole"

27 settembre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2025 "Voglio ringraziare l'Arcigay per l'invito a questa importante occasione. Sono i 40 anni dell'organizzazione, 40 anni di lotta per la libertà di tutte e di tutti. Ce n'è bisogno purtroppo ancora molto oggi che i diritti Lgbtq+ sono sotto attacco in Europa, in Italia, nel mondo. Quindi è giusto essere qui a ringraziarli per l'impegno costante che mettono. Serve per una legge contro l'omobilesbotransfobia, serve una legge contro l'odio. L'odio purtroppo continua a colpire e uccidere anche nelle scuole tra i più giovani e bisogna intervenire prima. Per questo noi sosteniamo l'educazione alle differenze in tutte le scuole, una legge che faremo quando avremo vinto le elezioni" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della sua visita agli spazi del The Social Hub dove è in corso la festa per i 40 anni di Arcigay. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev