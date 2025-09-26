Poste Italiane taglia il traguardo dei 100mila passaporti erogati

26 settembre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Poste Italiane ha tagliato il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall'avvio del servizio. Il numero record è stato raggiunto in Abruzzo, con il documento rilasciato dall'ufficio postale “Pescara 6” del capoluogo adriatico. Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti negli uffici postali è partito, a marzo dello scorso anno, a seguito di una convenzione firmata tra Poste italiane, Ministero dell'Interno e Ministero delle imprese e del made in Italy. Dopo una prima fase di avvio nei Comuni con meno di 15 mila abitanti, inclusi nel progetto Polis, il servizio è stato esteso ai grandi centri urbani. Poste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev