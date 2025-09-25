Attilio Fontana a Bruxelles: Fondi coesione siano gestiti da Regione, lombardizzare l'Italia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 settembre 2025 “Siamo qui al Comitato delle Regioni per sostenere la necessità che ci sia un'inversione di tendenza nelle prossime politiche economiche dell'Europa, sia per quanto riguarda l'entità delle risorse messe a disposizione, sia soprattutto per quanto riguarda la necessità che i fondi di coesione continuino ad essere gestiti direttamente dalle Regioni, che non abbiano invece, come vorrebbe proporre l'Europa, una gestione a livello centralizzato.” Così Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, a Bruxelles per ‘Lombardia. Europa: Vincere la sfida della competitività Courtesy: Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev