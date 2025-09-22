Maltempo in Lombardia, strade allagate e auto sommerse dall'acqua a Como

22 settembre 2025

(Agenzia Vista) Como, 22 settembre 2025 Un'intensa ondata di maltempo ha colpito il territorio lombardo, con particolare intensità nelle province di Milano, Como, Monza e Varese, causando per lo più allagamenti e smottamenti. A Turate (CO) i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista bloccato in un sottopasso allagato. Alle 7:00 una frana ha invaso la SP ex SS 583 in via Torno, tra Como e Blevio (video), coinvolgendo una vettura senza causare feriti ma rendendo necessaria la chiusura della strada. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev