Sull'autostrada A19 Palermo-Catania nuovo impianto a Led illuminerà il viadotto Euno a Enna
(Agenzia Vista) Palermo, 18 settembre 2025 Lungo l'autostrada A19 “Palermo-Catania” la scorsa notte è entrato in funzione il nuovo impianto di illuminazione al LED del viadotto Euno di Enna. A differenza dei normali lampioni che proiettano la luce da sorgente luminosa dall'alto sulla strada, l'illuminazione partirà da sotto (secondo la logica delle piste di atterraggio aeroportuali) e non produrrà inquinamento illuminotecnico ed abbagliamento visivo all'utente in transito lungo il viadotto Euno. Si tratta del primo impianto al LED integrato sulla barriera di sicurezza che illumina una strada in Sicilia. Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev