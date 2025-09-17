Kallas: Putin ci sta mettendo alla prova, l'Ue risponderà fermamente con XIX pacchetto sanzioni

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 settembre 2025 "Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato la sua guerra contro l'Ucraina, le incursioni di droni nello spazio aereo polacco e rumeno dimostra a che livello di pericolosità è arrivato il conflitto. La Russia sta mettendo alla prova l'Occidente e se Putin dovesse percepire una qualche debolezza, sicuramente continuerà a spingersi ancora oltre." Così l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev