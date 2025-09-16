Zaia: "Servono i braccialetti elettronici per i borseggiatori"

(Agenzia Vista) Venezia, 16 settembre 2025 "In Italia per andare in galera bisogna mettersi d'impegno. E' vero che c'è sovraffollamento ma non lo si risolve mandando fuori i detenuti ma costruendo nuove carceri. Il braccialetto elettronico ci permette di dare il daspo, vietando quella persona di andare nei luoghi dove ruba e poi si può sapere dove quella persona sia. Questo Governo ha già fatto molto rispetto a questo. La legge è un abito su misura che si deve adeguare ai tempi. Oggi si discute del fatto che chi filma dovrebbe stare compiendo un reato. Invece dovrebbe essere considerato un elemento che produce un segno di civiltà" così il presidente del Veneto Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev