Rubio (USA) a Gerusalemme: Ogni ostaggio deve tornare a casa Hamas non può continuare a esistere

15 settembre 2025

(Agenzia Vista) Gerusalemme, 15 settembre 2025 “Il Presidente è stato chiaro sulle questioni in corso a Gaza, e cioè che ogni singolo ostaggio, sia vivo che deceduto, deve tornare a casa immediatamente. Hamas non può più continuare a esistere come elemento armato che minaccia la pace e la sicurezza, non solo di Israele, ma del mondo.” Così il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, durante una conferenza stampa a Gerusalemme. Courtesy: Youtube Primo Ministro Israele Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev