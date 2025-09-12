Lollobrigida: "Il riso italiano eccellenza da tutelare, il festival Risò sarà grande successo"

12 settembre 2025

(Agenzia Vista) Vercelli, 12 settembre 2025 "Un anno fa ero qui a Vercelli. Proposi al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione di creare un evento internazionale che mettesse in condizione di mostrare il miglior riso del mondo, quello europeo e in particolare quello italiano. Noi siamo produttori del 56% del riso che viene realizzato in Europa, gli ottavi produttori sul pianeta, e dovevamo mostrare questa capacità, le macchine, la ricerca, le tecnologie. L'Ente Risi, che è un ente italiano che da anni fa ricerca, protegge questo sistema: ma aveva bisogno di un salto di qualità che mettesse insieme le nazioni produttrici europee per proteggere il riso, il riso europeo, per promuoverlo, per garantire sicurezza alimentare attraverso questo prodotto eccezionale, ma anche salvaguardia della qualità del prodotto stesso, che spesso viene intaccata di esportazioni massicce e non controllate. Risò è tutto questo: è un momento di confronto, un momento di realizzazione dell'obiettivo di coordinare le nazioni produttrici di riso europeo perché impattino in positivo nella costruzione di un'Europa che sappia proteggere i suoi produttori e la prosperità che ne deriva. È anche un momento di festa, perché una città straordinaria come Vercelli merita un evento di questa natura. Vercelli, da oggi capitale internazionale del riso, lo merita per i numeri che ha realizzato, per la storia, per la tradizione, per quello che ha significato anche per la tutela dei diritti dei lavoratori, in particolare delle donne, che qui hanno rappresentato un'eccellenza anche nel rivendicare la propria titolarità ad un orario di lavoro compatibile con la gestione della vita familiare e della vita sociale. Quindi devo ringraziare tutti, volontari, le forze dell'ordine, gli imprenditori, le associazioni agricole che hanno aderito a questo momento. E'un altro successo del nostro sistema Italia e io credo un passo in avanti perché l'Europa torni credibile" così il Ministro Lollobrigida, a margine dell'inaugurazione di Risò, il festival del riso a Vercelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev