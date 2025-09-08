Regionali, Tajani: Non siamo in ritardo, colazione del centrosinistra è elettorale raccogliticcia
(Agenzia Vista) Milano, 08 settembre 2025 “Troveremo un candidato unitario sia in Veneto, sia in Campania, sia in Puglia. […] La coalizione di centrosinistra è una coalizione elettorale raccogliticcia, la nostra è un'alleanza politica.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine dell'incontro su 'Competitività e nuove sfide globali: Clean Industrial Deal, autonomia strategica e dazi' ad Assolombarda a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev