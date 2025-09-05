Regionali Puglia, Bindi: Decaro dice sì a Vendola? "Se è vero, la vicenda si è chiusa bene"

05 settembre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2025 "Se è così, se confermato, la vicenda si è chiusa in maniera corretta e giusta" così Rosy Bindi, a margine della sua partecipazione a Terra, la Festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev