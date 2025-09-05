Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo): Da italiano mi fa piacere che Mps si sia rimessa in sesto

(Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “Io penso che il risanamento di una banca è sempre una bella notizia, anche perché quando una banca va male alle altre banche tocca salvarla. In questo caso, trattandosi della più antica banca del mondo e come italiano, mi fa molto piacere che si sia rimessa in sesto.” Così il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro a margine della 51 edizione del Forum di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev