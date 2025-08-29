Zelensky: Almeno 14 morti tra cui 3 bambini a Kiev, serve risposta forte del mondo

29 agosto 2025

(Agenzia Vista) Kiev, 29 agosto 2025 "Un'orribile e deliberata uccisione di civili, la Russia non sceglie la fine della guerra, ma nuovi attacchi. Decine di edifici sono stati danneggiati nella capitale ucraina, tra cui case, uffici, imprese civili e anche l'edificio che ospita la Delegazione dell'Ue in Ucraina. È cruciale ora che il mondo risponda con fermezza. La Russia deve fermare questa guerra che ha iniziato e continua. Servono nuove sanzioni forti contro Mosca", lo dice il Presidente ucraino Zelensky. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev