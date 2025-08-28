Guerra Ucraina, Zelensky: "L'attacco dimostra che Putin non mantiene le promesse"

28 agosto 2025

(Agenzia Vista) Kiev, 28 agosto 2025 "Non esistono scadenze che Putin non abbia infranto. Non ci sono opportunità diplomatiche che non siano state rovinate dalla Russia. Servono passi forti. Ringrazio tutti coloro che lo comprendono. Sono necessarie sanzioni, sono necessari dazi verso chi, in un modo o nell'altro, sponsorizza questa guerra. Oggi ho parlato con Ursula von der Leyen, in particolare del nuovo pacchetto di sanzioni e del coordinamento del nostro lavoro diplomatico. Ho parlato con il presidente della Turchia Erdoğan, soprattutto del fatto che l'attacco russo, così brutale, dimostra che Putin non rispetta nulla di ciò che aveva promesso. Il mondo deve costringerlo a mantenere le promesse, a fermare la guerra" così il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev