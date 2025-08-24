Zuppi al Meeting di Rimini: "È quando sembra che non ci sia speranza che bisogna sperare di più"

24 agosto 2025

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 "È proprio quando sembra che non ci sia speranza che bisogna sperare di più, è bene prestare attenzione al bene presente nel mondo per non cadere nella tentazione di sentirsi sopraffatti dal mare e dalle violenze", la così il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, nel suo intervento alla 46esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli a Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev