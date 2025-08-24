Salvini: Macron permaloso, smetta di parlare con toni bellici. L'80% dei francesi non lo gradisce

24 agosto 2025

(Agenzia Vista) Trento, 24 agosto 2025 “Macron è un po' troppo permaloso. E comunque i sondaggi dicono che l'80 per cento dei francesi non lo gradisce. Più che fare il permaloso, Macron la smetta di parlare con toni bellici, solo il mese scorso ha detto che la Francia è pronta a combattere. Parla per te, l'Italia non ha nessuna intenzione di combattere, di andare in guerra, non siamo in guerra contro la Russia, lavoriamo per la pace”. Così il segretario della Lega Salvini a Pinzolo, in Trentino. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev