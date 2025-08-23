Infantino porge Coppa del Mondo a Trump: Solo per i vincenti come Lei

23 agosto 2025

(Agenzia Vista) Usa, 23 agosto 2025 Il Presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha portato la coppa alla conferenza stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca in cui è stato annunciato che il sorteggio dei Mondiali avverrà il 5 dicembre al Kennedy Center di Washington. Infantino ha spiegato: "Solo i presidenti della Fif, i capi di Stato e i vincitori possono toccarlo, perché è riservato esclusivamente ai vincitori.” Poi ha aggiunto, rivolgendosi a Trump: “E siccome Lei è un vincente, naturalmente può tenerla anche Lei”. Il Presidente Usa ha quindi preso in mano il trofeo e ha commentato: “È piuttosto pesante", poi ha aggiunto scherzando: "Posso tenerla? starebbe bene lì, tra gli angelo d'oro”. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev