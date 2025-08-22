Manovra, Liverani (Ania): "Va messo in sicurezza il sistema socioeconomico del Paese"

22 agosto 2025

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 "Per la manovra ci sono alcuni temi su cui noi abbiamo fatto proposte per mettere in sicurezza il sistema socioeconomico del Paese. In primo luogo per la previdenza integrativa, per la non autosufficienza anziana e infine nella parte relativa alle coperture sanitaria. Il nostro sistema sanitario è invidiato in tutto nel mondo, ma non funziona bene dappertutto e laddove funziona dal punto finanziario sta diventando sempre meno sostenibile. Come sistema assicurativo vogliamo contribuire a sostenere il servizio sanitario nazionale" così Giovanni Liverani, presidente di Ania, a margine dello stand di Ania al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev