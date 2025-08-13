Soccorsi con l'elicottero due escursionisti bloccati sulla Cengia Trevisani

13 agosto 2025

(Agenzia Vista) Pordenone, 12 agosto 2025 Intervento di soccorso per l'equipaggio del reparto volo Veneto dei Vigili del fuoco sulla Cengia di Trevisani, nel territorio di Claut. Dopo una manovra di discesa al verricello, gli aerosoccorritori hanno raggiunto i 2 escursionisti bloccati su una parete rocciosa a strapiombo e, dopo averli messi in sicurezza, li hanno portati a bordo del Drago con una manovra al verricello. . Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev